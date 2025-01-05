Mehmet Çetingüleç: Yeni yılda faiz politikası sil baştan

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Şimşek ve ekibinin izlediği politika döviz birikiminin 163 milyar dolara kadar çıkmasını sağladı, ama enflasyonda başarılı olamadı.

İşte bu yüzden…

Hazır döviz birikimi de sağlanmışken, hükümet faizleri indirmek, iş dünyasından gelen çığlığı dindirmek isteyebilir.

Çünkü…

Piyasanın canlanması için de sıkı para politikasının gevşetilmesine ihtiyaç var.

Peki ne olacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülmesiyle birlikte önümüzdeki her toplantıda faiz indirimine gidilme olasılığı yükseldi.

Bu yıl enflasyona bakılmadan faizler patır kütür indirilecek.

Çünkü….

Faizleri artırmakla enflasyonun düşmeyeceğine yönelik inanç kuvvetlendi.

Her toplantıda en az 2 puanlık faiz indirimi bekleniyor.

Yabancı 6 yatırım bankasının görüşü de bu yönde.

Faizler inince enflasyon inecek mi, yoksa daha yukarı mı çıkacak?

Zaman gösterecek.

Belli olan, faizlerin inmesi yönündeki siyasi iradenin güçlenip Merkez Bankası üzerinde baskı yaratmış olması.

Yeni yılda faiz politikası sil baştan.

Ocak ve Şubat aylarında enflasyonun baz etkisiyle sert bir şekilde düşmesi de bu politikayı destekleyecek.

Geçen yıl…

Ocak’ta yüzde 6.7, Şubat’ta yüzde 4.8’lik enflasyon çıkmıştı.

Bu yıl Ocak ve Şubat beklentisi bu iki rakamın çok altında.

Dolayısıyla…

Mart ayına gelindiğinde enflasyon yüzde 40’ın altına gerilemiş olabilir ve faizlerde buna paralel düzenleme yapılabilir.

İş dünyasını memnun edip konut sektörünü ve borsayı canlandıracak bir politika devreye sokuluyor…

Mehmet Çetingüleç’in yazısı