Mehmet Barlas: Yalanlar katlanarak artacak

Görüldüğü gibi seçimi kazanmaktan ümidini kesmiş güç odakları, Türkiye’yi kaosa sürüklemek için elinden geleni yapıyor. Mülteci akını yalanı gibi onlarca yalan daha piyasada dolaşıyor. ancak güç odaklarının ıskaladığı bir gerçek var. Türk toplumu darbenin ve algı operasyonlarının her çeşidine maruz kalmış tecrübeli bir toplum. Ve Türk seçmeni biliyor ki batı ülkelerindeki gösterme demokrasilerin aksine burada verilen oylar gerçekten iktidarı değiştiriyor. Avrupa’da ve Amerika’da değişmeyen başbakan veya başkan kalmadığını ama politikaların hep aynı olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerdeki iktidar değişikliklerinin fiili hiçbir sonucu olmuyor. Buna Amerika da dahil. Trump gitti, Biden geldi ne değişti? Biz de ise seçmen asrın en önemli kararını vereceğini ve bunun kendi kaderini belirleyeceğinin farkında. Böyle bir ortamda hızla normalleşmeye çalışıyor ve seçime gidiyoruz. Seçim yaklaştıkça yalanlar katlanarak artacak. Herkes uyanık olmak zorunda.
SON HABERLER
Bilim Akademisi’nden deprem odaklı panel serisi: Sesimi Duyan Var mı?
Deprem odaklı bir paneller serisine başlayan Bilim Akademisi, ‘Sesimi Duyan Var mı? Afetlere Karşı Akıl ve Bilim’ başlıklı ilk buluşmaya tüm halkı davet ediyor.
Naci Görür: Elazığ’da büyük deprem beklemiyorum
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ ’ın çevre illerdeki sarsıntıları hissedeceğini ama burada büyük bir deprem beklemediğini kaydetti.
Depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle 25 tutuklama
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ yaptığı öne sürülen 25 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Şanlıurfa’da doğalgaz patlaması: Bir ölü, beş yaralı
Şanlıurfa’da bir binanın girişindeki işyerinde doğalgaz patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
Bakan deprem bölgesinde: Dayanıklı yollar sayesinde ulaşım kesilmedi
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ‘yaptıkları dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sürdürdüklerini’ iddia etti.
Düzce depreminde yargılanan müteahhitlerin AKP’de yükselişi
Depremle ilgili ‘ders alınır mı’ tartışmaları, akla Düzce depremi nedeniyle yargılanıp AKP’ye kurucu, Erdoğan’a danışman olan isimleri getirdi.
BAFTA Ödülleri dağıtıldı: Depremzedelerle dayanışma için mavi kurdele
BAFTA Ödülleri bu yılki sahiplerini bulurken, ödül töreninde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.
Lütfü Savaş açıkladı: İstifa etmeyecek
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu iddiaları gündeme getirenleri hedef aldı.
Bakan Akar, ‘Asker kışladan geç çıktı’ eleştirilerini reddetti
Hulusi Akar, askerlerin depremde kışladan geç çıkarılması eleştirilerini kabul etmeyerek, “MSB, ilk andan itibaren milletinin yanına koştu” dedi.
Jeoloji mühendisleri Kahramanmaraş için uyarmış: Arayıp soran olmadı
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, deprem riski taşıyan 18 kentle ilgili hazırladıkları raporu tüm yetkililere göndermelerine rağmen kimseden geri dönüş alamadıklarını belirtti.