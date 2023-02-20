Mehmet Barlas: Yalanlar katlanarak artacak

Görüldüğü gibi seçimi kazanmaktan ümidini kesmiş güç odakları, Türkiye’yi kaosa sürüklemek için elinden geleni yapıyor. Mülteci akını yalanı gibi onlarca yalan daha piyasada dolaşıyor. ancak güç odaklarının ıskaladığı bir gerçek var. Türk toplumu darbenin ve algı operasyonlarının her çeşidine maruz kalmış tecrübeli bir toplum. Ve Türk seçmeni biliyor ki batı ülkelerindeki gösterme demokrasilerin aksine burada verilen oylar gerçekten iktidarı değiştiriyor. Avrupa’da ve Amerika’da değişmeyen başbakan veya başkan kalmadığını ama politikaların hep aynı olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerdeki iktidar değişikliklerinin fiili hiçbir sonucu olmuyor. Buna Amerika da dahil. Trump gitti, Biden geldi ne değişti? Biz de ise seçmen asrın en önemli kararını vereceğini ve bunun kendi kaderini belirleyeceğinin farkında. Böyle bir ortamda hızla normalleşmeye çalışıyor ve seçime gidiyoruz. Seçim yaklaştıkça yalanlar katlanarak artacak. Herkes uyanık olmak zorunda.

Mehmet Barlas’ın yazısı