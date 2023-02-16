Mehmet Barlas: Seçimler zamanında yapılsın

Gelelim seçim konusuna… Eğer Yüksek Seçim Kurulu açısından bir sorun yoksa seçimler bir gün bile ertelenmemelidir. Türkiye 18 Haziran’da bu seçimleri yapabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında “Kaybedecek tek bir dakikamız bile yoktur” demişti. Aynı görüşteyim. Seçim tartışmalarıyla kaybedecek vaktimiz yok. Seçimler zamanında yapılsın. Eğer muhalefet seçim tarihiyle oynamaya çok istekli ise yerel seçimler 9 ay geriye çekilsin. 18 Haziran’da yerel ve genel seçimleri birlikte yapalım. Üst üste seçimlerle kaybedeceğimiz enerjimizi Türkiye’yi ayağa kaldırmak için harcayalım.

Mehmet Barlas’ın yazısı