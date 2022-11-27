Mehmet Barlas: Putin büyük savaşa hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün başkent Moskova’da, ordusunun Ukrayna’daki operasyonlarına katılan askerlerin anneleriyle buluştu. Putin, bugün Rusya’da kutlanan “Anneler Günü” öncesindeki buluşmada, “Oğulları çatışma bölgesinde olan Rusya’daki diğer birçok anne için elbette Anneler Günü, mutlu bir gün olmayacak. Çünkü bir anne için oğlu kaç yaşında olursa olsun çocuğudur. Bilmenizi isterim ki, bizzat ben ve devletin tüm yönetimi acınızı paylaşıyoruz” dedi. Putin’in düzenlediği bu toplantı, Rus ordusunun başlatacağı büyük askeri operasyonun psikolojik hazırlığı olarak yorumlandı.
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