Mehmet Barlas: AB’yi şimdi yeni bir enerji krizi bekliyor

Dün Putin, Finlandiya’ya verilen Rus gazını toptan kesti. Bu Putin’in, Avrupa’nın diğer ülkelerine yaptığı çok ciddi bir uyarı olarak niteleniyor. AB’yi şimdi yeni bir enerji krizi bekliyor. Petrol fiyatları daha da artabilir.

Bu arada Rusya savaştaki pozisyonunu sağlamlaştırdığını ilan etti ve bunu da Rus Savunma Bakanlığı açıkladı. Zaten Rus Rublesi şu an savaş öncesinden de daha değerli; 1 dolar, 60 rublenin altına düştü. “Rusya ekonomisi bu ambargolara uzun süre dayanamaz” diyenler rublenin bu kadar değer kazanması konusunda ne düşünüyorlar merak ediyorum.

Mehmet Barlas’ın yazısı