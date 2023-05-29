Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşandı

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile model ve heykeltraş Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini bugün tek celsede bitirdi.

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14 Mayıs’taki milletvekilliği seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Muğla milletvekili adayı olan Aslantuğ ve Onan’ın boşanacağı bir süredir konuşuluyor, gerekçesiyle ilgili çeşitli iddialar dolaşıyordu.

Onan ise ‘psikolojik şiddet’ dahil ortaya atılan iddialar hepsini yalanlarken gerçek olanın 29 Mayıs’ta boşanacak olmaları olduğunu açıklamıştı.

Aslantuğ ve Onan çifti bugün boşanma davalarının görüleceği Beykoz Adliyesi’ne el ele geldi.

Kararını açıklayan mahkeme, Onan ve Mehmet Aslantuğ’un boşanmasına karar verdi. 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti.

Çıkışta gazetecilerin “Boşanma davanıza el ele geldiniz” sözleri üzerine Onan, “Arkadaşlar çok hassas bir konu” açıklamasını yaparken ‘psikolojik şiddet’ iddialarına da Aslantuğ “Aşk olsun” yanıtını verdi.