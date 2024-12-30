Mehmet Altan: Yedi düvele nizam vermeye kalkan ama yumurta fiyatıyla başa çıkamayan bir yönetim

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Muasır medeniyetten uzaklaşma, ileri teknolojiden de iyice kopma anlamına geliyor tabii.

İhracat içindeki ileri teknolojik mal payı yüzde 3 civarında çakılı kalmaktan kurtulamıyor.

Sefalet ücretine dönüşen asgari geçim ücreti de yedi düvele nizam vermeye kalkan ama sürekli artan yumurta fiyatıyla başa çıkamayan bir yönetim anlayışı da dünyadaki gelişmelerden kopmanın sonucu.

İleri teknoloji, bunu kullanan ülkelerin refahını katlıyor.

İleri teknolojinin beynini de çip üretimi oluşturuyor.

Birkaç gün önce Anadolu Ajansı “Küresel çip sektöründeki büyümenin yapay zekâ etkisiyle devam etmesi bekleniyor” başlıklı bir haber geçti:

“Elektrik akımlarını kontrol etme ve veri saklama gibi getirdiği teknolojik yeniliklerin yanı sıra ekonomik büyümeyi de destekleyen yarı iletkenler, 2024’te de sektörel bazda önemli gelişmelere sahne olurken, piyasa büyüklüğünün 600 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor.

Uluslararası danışmanlık şirketi PwC’nin ‘Yarı iletken endüstrisinin durumu’ başlıklı raporunda, küresel çip ve yarı iletken sektör büyüklüğünün 2030’a kadar 1 trilyon doların üzerine çıkacağı öngörüsüne yer verildi.

Doğu ve Güney Çin Denizi arasında bulunan ada ülkesi Tayvan, ABD ve Çin arasındaki jeopolitik rekabetle gelişmelerin odağında bulunurken, özellikle dünyada 7 nanometrenin altındaki gelişmiş çiplerin yaklaşık yüzde 60’ı burada üretiliyor.

Mehmet Altan’ın yazısı