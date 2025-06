Mehmet Altan: Şimdi Kürtler, Suriye'deki gelişmelerin önemli bir parçası

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

“HTŞ Halep’i geri aldı” diye erkenden başlayan gün, Şam’da “darbe girişimi” iddiasıyla sürüyordu…

Suriye rejimi, boşalttığı alanları PYD-YPG’ye bırakarak çekiliyordu.

Türkiye’deki Kürt Sorunu etrafındaki gelişmeler de Suriye’deki an be an değişen olaylar nedeniyle iyice ivme kazanmıştı.

Siyasal iktidar, kendi teşhislerinden yola çıkarak arzuladığı sonuçlar peşindeydi…

Bunun dışında gerçekleşen içerdeki ve dışardaki her gelişme Ankara’da huzursuzluğu artırmaktaydı…

…Her an birbirini yalanlayarak değişen haberler arasında kesin cevabını bulamadığım “Suriye’de neler oluyor” sorusunun yerine, “Türkiye, Kürt sorununu neden çözemiyor?” diye merak etmek daha anlamlı geldi.

Aslında sadece Vikipedi’ye bakmak bile çok derin bir “insan hakları” sorunu olduğunu gösteriyor.

“Demokrasi ve hukuku” inkâr ederek ülkeler sorunlarını çözemiyor.

Kürt Sorunu da demokrasi bağlamında çözülmeyince konu uluslararası hale geldi….

Şimdi Kürtler, Suriye’deki gelişmelerin önemli bir parçası.

İçerde çözülmeyen bir sorunu artık Suriye boyutunda konuşmaktayız.

Üstelik benzer bir süreç Kuzey Irak’ta da yaşandı.

Mehmet Altan’ın yazısı