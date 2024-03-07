Mehmet Ali Verçin: Üreterek büyümek, tüketerek büyümek

Türkiye 2023 yılında %4,5 büyüdü.

Öte yandan aslında büyümediğimize dair de pek çok eleştiri yazısı okuduk.

Herkesin isabetli bulduğu eleştiri “tüketimle mallarına harcama yaparak büyüdük” anlamındaki “tüketerek büyüdük” eleştirisi oldu.

Soru: Madem ‘harcamalar yöntemiyle GSYH hesaplama’nın iki bacağı yatırım ve tüketim harcamalarıdır; acaba harcamaların ne kadarı tüketim ve ne kadarı da yatırım için yapılmış?

Tüik’in açıkladığı 2023 verilerine göre, harcamalarının %67,7’sini yani 17,8 Trilyon TL’si tüketim için harcanmış.

Paranın geriye kalan %32,3’ü yani 8,5 Trilyon TL’si de yatırımlara harcamış.

Stratejik soru: Yatırım ve tüketim harcamaları arasındaki ideal dağılım ne olmalıdır?

Türkiye için yatırım harcamalarının, toplam harcamalar içindeki payının %35 olmasını makul buluyorum.

Daha yüksek bir oran neredeyse mümkün değil.

2023’te yatırım harcamalarının GSYH’ya oranı %32,3 ve makule yakın bir oran fakat ‘kalıcı ve sürdürülebilir’ mi, şüpheli.

Şüphelenmeliyiz, çünkü 2023 yılında imalat sanayinin GSYH’deki payı %19,4’e düşmüş; 2022’de bu oran %22,1’di.

Yeni yatırım harcamalarının üretimi artırması lazım yoksa yatırım harcamaları artmaz.

İmalatı artırmak için son beş yıldır yatırım harcamaları sürekli artıyor.

Mehmet Ali Verçin’in yazısı