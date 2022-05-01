Mehmet Açar: ‘Yetenekli Bay Cage’, Nicholas Cage’in filmografisi açısından kritik önem taşıyor

Nicolas Cage, hâlâ başrollerde karşımıza çıkan, 60’ına yaklaşırken star kalmasını bilen bir oyuncu. Filmografisine nicelik açısından baktığımızda, çok verimli olduğu inkâr edilemez. Ama iş, son yıllarda oynadığı filmlerin niteliğine geldiğinde, iyi şeyler yazmak kolay değil. Sorun, yaş alması ve gözden düşmesinden ziyade daha çok film tercihleriyle ilgili. (…)

İşte tam da bu dönemde çekilen ve Nicolas Cage’in beyazperdeden bize yansıyan star kimliğinden yola çıkan komedi aksiyon türündeki ‘Yetenekli Bay Cage’ (The Unbearable Weight of Massive Talent), aktörün filmografisi açısından kritik önem taşıyor.

Mehmet Açar’ın yazısı