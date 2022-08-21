Mehmet Açar: ‘Hayır’, 2022 yazının en iddialı prodüksiyonlarından biri

Jordan Peele, geniş kitleye hitap eden ama aynı zamanda ‘auteur’ sineması kapsamına giren korku filmlerine ‘Hayır’ (Nope) ile devam ediyor. Hollywood, düşük bütçelerle dahi kişisel filmler çekmenin kolay olmadığı bir yer hâlâ. Ama Peele her seferinde hem kişisel sinema yapmayı hem anaakım sınırları içinde kalmayı başarıyor. Üstelik bütçeleri de giderek yükseliyor. ‘Hayır’, 2022 yazının iddialı prodüksiyonlarından biri.

Mehmet Açar’ın yazısı