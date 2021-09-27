Meghan Markle’dan Prenses Diana’ya 41 bin liralık gönderme

Sussex Düşesi, Prens Harry’nin eşi Meghan Markle New York ziyateri sırasında kullandığı çantayla Prenses Diana’ya gönderme yaptı.

Fotoğraf: Daily Mail

Çift hafta sonu katıldığı Citizen Global Live etkinliğinde dört gündür süren ABD’nin New York kenti ziyaretleri boyunca olduğu gibi yine basının ilgi odağı oldu.

Markle konser kombininde 4 bin 500 dolarlık (40 bin lira) beyaz Valentino elbisesini 4 bin 700 dolarlık (41 bin 500 lira) Dior çantayla tamamladı.

Ancak söz konusu çanta herhangi bir Dior değildi. Lady D-Lite isimli model adını Harry’nin annesi Prenses Diana’da alıyor.

1994 yılında çıkan model Prenses Diana’nın elinde görüldükten sonra bir sene içinde dünya çapında ün kazandı.

Dönemin Fransız first lady’si Bernadette Chirac tarafından prensese hediye edilen çanta henüz satışa çıkmamıştı ve dünyada sayılı insanın sahip olabildiği özel bir parçaydı.

Orijinal adı Chouchou olan çantanın adı 1996 yılında Prenses Diana’nın şerefine Lady D olarak değiştirildi.

Markle’ın çantayı taşıdığı kolunda sıklıkla kullandığı, Prenses Diana’ya ait hediye Cartier saati de dikkat çekti.