Meghan Markle yazısı pahalıya patladı: Amazon, Jeremy Clarkson’la yolları ayırıyor

Jeremy Clarkson’ın Amazon Prime’daki programı ‘Clarkson’s Farm’ın bu sabah yapılması planlanan basın toplantısı iptal edildi. Platform ünlü televizyoncuyla devam eden iki programın anlaşmasını iptal etmeye hazırlanıyor.

Ünlü televizyoncu ‘Clarkson’ın Çiftliği’nde hiç tecrübesi olmadığı halde bir çiftliği yönetmeye çalışıyor

Variety’nin özel haberine göre, ünlü gazeteci ve televizyon programcısı Jeremy Clarkson’ın, 16 Aralık günü The Sun gazetesinde Meghan Markle hakkında yazdığı zehir zemberek köşe yazısı, Amazon Prime’da yayımlanan iki programına mal oldu.

Clarkson, Netflix’de Harry & Meghan programını izledikten sonra yazdığı yazısında, Meghan Markle’dan ‘hücresel düzeyde nefret ettiğini söylemiş, “Geceleri, dişlerimi gıcırdatarak ve onun (Meghan) Britanya’daki her kasabanın sokaklarında çıplak bir şekilde geçit törenine tabi tutulduğu günün hayalini kurarak yatıp uyuyamıyorum. Hayalimde, kalabalıklar ‘Utan!’ diye bağırıyor ve ona dışkı atıyor” demişti.

Yazıdan sonra büyük tepki alan Clarkson özür dilemiş, The Sun yazıyı siteden kaldırmış ve yerine gazetecinin özür yazısını yayımlamıştı.

Amazon Prime’da 2016’ten beri ‘The Grand Tour’, 2021’den beri de ‘Clarkson’s Farm’ı yapan Clarkson’ın iki programının da iptal edildiği söyleniyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bu sabah yapılması planlanan ‘Clarkson’s Farm’ın basın toplantısının iptal edimesi bunun kuvvetli bir işareti.

Özürler yetmedi

Jeremy Clarkson, basın toplantısının iptalinden saatler önce Instagram hesabından yeni bir özür mesajı yazdı. Köşe yazısıyla ilgili The Sun’da yayımlanan özrünün dışında Prens Harry ve Meghan Markle’dan ‘özel bir mektupla da özür dilemişti. Ancak özrü kabul edilmemiş, çiftin basın ofisinden şu açıklama yapılmıştı:

“25 Aralık 2022’de Bay Clarkson, Sussex Dükü Prens Harry’ye mektup yazdı. Yazışmalarının içeriği Özel ve Gizli olarak işaretlendi. Bay Clarkson tarafından kamuoyuna açık yeni bir özür yayınlanmış olsa da, ele alınması gereken şey, onun nefret söylemi, tehlikeli komplo teorileri ve kadın düşmanlığı yayan ve uzun süredir devam eden yazı yazma modelidir. Diğer yazılarının her biri de kendisinin belirttiği gibi ‘aceleyle‘ yazılmamışsa, bunun aceleyle paylaşılan münferit bir olay olmadığı, daha çok nefretle paylaşılan bir dizi makale olduğu açıktır.”