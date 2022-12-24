Britanyalı köşe yazarı Meghan Markle’dan özür diledi: Yazısı 20 binden fazla şikayet aldı

The Sun gazetesi yazarı Jeremy Clarkson’ın Meghan Markle hakkında yazdığı köşe yazısı, Britanya’daki bağımsız basın standartları kuruluşuna 20 binden fazla şikayet edildi.

Netflix’te yayımlanan Harry ve Meghan belgeselini izledikten sonra 16 Aralık’ta zehir zemberek bir köşe yazısı yazan Jeremy Clarkson, ‘içtenlikle üzgün olduğunu’ belirterek Meghan Markle’dan özür diledi.

Ancak üzdüğü tek insan Sussex Düşesi değildi.

Jeremy Clarkson’ın Meghan’dan ‘hücresel düzeyde nefret ettiğini’ söylediği yazı, Bağımsız Basın Standartları Kuruluşu IPSO’ya 20 binden fazla şikayet edildi, bugüne kadar en çok şikayet edilen köşe yazısı oldu.

Sun gazetesi, köşe yazarlarının görüşlerinin kendilerine ait olduğunu ancak ifade özgürlüğünün sorumluluk getirdiğini söyleyerek yazıyı web sitesinden kaldırdı.

Makalenin yerine, Sun’ın web sitesinde Clarkson’ın “bu kadar çok acıya neden olduğu için dehşete düştüğünü” ve “gelecekte daha dikkatli olacağını” söylediği bir tweet kondu.

Clarkson’ın yazısına kızı Emily de tepki gösterdi, “Babamın Meghan Markle hakkında yazdığı her şeye karşı çıktığımı açıkça belirtmek istiyorum” dedi.

Hayalimde kalabalıklar Meghan’a dışkı atıyor

Clarkson yazısında şöyle yazmıştı: “Geceleri, dişlerimi gıcırdatarak ve onun (Meghan) Britanya’daki her kasabanın sokaklarında çıplak bir şekilde geçit törenine tabi tutulduğu günün hayalini kurarak yatıp uyuyamıyorum. Hayalimde, kalabalıklar ‘Utan!’ diye bağırıyor ve ona dışkı atıyor.”

Clarkson kendi yaşındaki herkesin böyle düşündüğü yazdı: “Beni umutsuzluğa düşüren şey, gençlerin, özellikle de kızların onun oldukça havalı olduğunu düşünmeleri. Onun Buckingham Sarayı’nda bir tutsak olduğunu, nakış ve kedi yavrularından başka hiçbir şey hakkında konuşmasına izin verilmediğini düşünüyorlar.”

İskoçya başbakanına da sataştı

Köşenin başka bir yerinde Clarkson, Sussex Düşesi’ne duyduğu nefreti İskoçya’nın başbakanı Nicola Sturgeon ve seri katil Rose West’e karşı hisleriyle de karşılaştırdı.

Nicola Sturgeon, Clarkson’ın Meghan hakkındaki sözlerini “son derece kadın düşmanı ve düpedüz korkunç” bulduğunu söyledi: “Clarkson gibi erkeklere acıyorum. Nefretin bir insanı böyle tüketmesini hayal edemiyorum. O zehirli, aşağılık yazılardan vazgeç.”

Köşe, siyasi figürlerden de şikayetler aldı. Muhafazakar milletvekili Caroline Nokes, Sun’ın editörü Victoria Newton’a yazdığı mektupta ‘buna benzer hiçbir makalenin bir daha yayınlanmamasını sağlamak için kesin önlem alınmasını‘ talep etti. Mektubu 60’tan fazla milletvekili imzaladı.