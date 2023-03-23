Medvedev: Diyelim ki Almanya Putin’i tutukladı, başbakanlık ofislerini vururuz

Rusya eski devlet başkanı ve başbakanı Dimitri Medvedev, Rus lider Vladimir Putin’in yabancı bir ülkede tutuklanması halinde Moskova’nın bunu savaş ilanı sayacağını söyledi.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin hakkında Ukrayna’da işlenen savaş suçlarını gerekçe göstererek tutuklama emri çıkarmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre Medvedev, Putin’i yurt dışında tutuklamaya yönelik herhangi bir girişimin savaş ilanı olarak görüleceği belirtti:

“Hadi asla olmayacak bu durumun gerçekleştiğini varsayalım. Nükleer gücün mevcut başkanı diyelim ki Almanya’ya gitti ve tutuklandı. Bu ne olurdu? Rusya Federasyonu’na karşı bir savaş ilanı olurdu.”

Eski devlet başkanı, böyle bir durumda Rusya’nın Alman parlamento binasını ve başbakanlık ofisini vuracağı tehdidinde bulundu.