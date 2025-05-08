Meclis komisyonu Google yetkililerini dinledi: 'Siz özgürlük düşmanısınız'

Meclis’teki Dijital Mecralar Komisyonu, Google algoritma değişiklikleri konusunda şirket yetkililerini dinledi.

Fotoğraf: AA

Ekim 2024’ten bu yana Google’daki algoritma değişikliği nedeniyle haber sitelerine yönlendirilen trafik akışı zaman zaman kesildi.

Bu değişiklikler sırasında bağımsız medya kurumlarının ağırlığını oluşturduğu çok sayıda haber sitesi, Google’ın ‘keşfet’ ve ‘haberler’ araçları üzerinden yönlendirilen okur trafiğinin büyük kısmını kaybetti. Hatta bu süreçte Gazete Duvar, Google’ın bu algoritma değişikliği nedeniyle kapanmıştı.

‘Bizim çıkarlarımıza ve misyonumuza uygun olmaz’

Bugün toplanan Dijital Mecralar Komisyonu’nda Google yetkilileri sunum yaptı.

Şirketin Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, Türkiye’deki şirketin Google LLC tarafından sağlanan ürün ve hizmetler üzerinde herhangi bir tasarrufu olmadığını ve Google LLC’nin şubesi, temsilcisi ya da irtibat bürosu olarak faaliyet göstermediğini söyledi.

Şirketin İsviçre’deki Arama İlişkileri Lideri ve Arama Sözcüsü Johannes Matthias Müller de sunumunda ‘Google arama’ için yayıncılarla ve internet sitesi sahipleriyle görüştüklerini, onların sorularını ve karşılaştıkları zorlukları kendilerinden dinlediklerini anlattı.

“Herhangi bir sonucun manipüle edilmesine veya bunların herhangi bir şekilde çarpıtılmasına neden olmak bizim çıkarlarımıza ve misyonumuza uygun olmaz” diyen Müller, telefonlardaki uygulamalarda olduğu gibi düzenli şekilde kendi ürünlerinde güncelleme yaptıklarını belirtti.

Bu güncellemelerle ‘Google arama’da tüm dillerde ve aynı zamanda tüm ülkelerde daha iyi bir deneyim sunmayı hedeflediklerini aktaran Müller, konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘Kişiselleştirilmiş yapı itibarıyla tıklamalar farklılıklar gösterebiliyor’

“Özellikle de bir yayıncı veya bir web sitesi sahibi bir değişiklik yapabilecekse ve bu yaptığı değişiklik sayesinde daha kolay bulunabilecekse veya daha iyi koşullara erişebilecekse, bunların dokümantasyonunu paylaşıyoruz.

Aynı zamanda, yayıncıların ölçümlerinde görebilecekleri büyük, genel değişiklikler olduğu zaman bunları da aynı şekilde paylaşıyoruz.

Bu güncelleme bilgileri tüm web siteleri için küresel bir şekilde paylaşılıyor. Yapılan güncellemeler çok çeşitli formatlarda gerçekleştirilebiliyor. Önemli değişiklikler, güncellemeler yaptığımız zaman, uygulamaya geçilmeden önce güçlü bir değerlendirme süreci uyguluyoruz.

Global olarak yaptığımız güncellemelere baktığımız zaman, buradaki hedef bütün dillerde ve tüm ülkelerde teknik iyileştirmelerin her yerde kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla kullanılabilmesi.

Genellikle ‘Google arama’ için yaptığımız bu güncellemeler aynı zamanda ‘Google keşfet’ ürünümüz için de yapılıyor. Örnek vermek gerekirse şayet kullanıcı spora ilgi duyuyorsa veya filmlere ilgi duyuyorsa kendisine ilgi duyduğu bu alanlarla alakalı içerik gösteriliyor. Kişiselleştirilmiş bir yapısı olması itibarıyla ‘Google keşfet’ üzerinden yapılan tıklamalar zaman içerisinde, farklı zamanlarda, çok farklılıklar gösterebiliyor.

‘Herhangi bir görüşü dezavantajlı duruma getirmek söz konusu değil’

Arama özelliğini daha iyi hale getirmek için her yıl binlerce güncelleme yapılıyor. Bu güncellemeler arasına, periyodik olarak, ‘düzenli çekirdek güncellemesi’ dediğimiz, sistemin kendi içerisindeki güncellemeler de dahil.

Çekirdek güncellemeler, aslında bizim nispeten daha büyük diyebileceğimiz güncellemeler ve bunlar yürürlüğe konulduktan sonra da web sitelerinde tabii ki bazı değişiklikler ortaya çıkabiliyor.

Bu güncellemelerin temel amacı, dünyanın her yerinde kullanıcıların arama hizmetinden çok daha iyi bir şekilde faydalanabilmelerini sağlamak.

Herhangi bir şekilde bir siyasi ideolojiyi ya da bir görüşü desteklemek ya da başka bir dezavantajlı duruma getirmek için ürünlerimizi ya da arama sonuçlarımızı belirlemek ve güncellemelerimizi bunların üstüne odaklamak, bu şekilde tasarlamak söz konusu değil.

‘Siz, insanlığın karşısındaki en büyük sorunsunuz’

Google Fransa, Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry’yse gazeteciliğin geliştirilmesi üzerine programlara yatırım yaptıklarını anlattı.

Sunumların ardından Komisyon üyeleri sorularını iletti. Sorularına cevap alamadığını belirten CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, Google yetkililerine tepki gösterdi.

Özkan, şöyle konuştu:

“Eğer tutumunuz buysa, sorularıma yanıtlarınız buysa siz özgürlük düşmanısınız, adalet düşmanısınız ve sizinle mücadele etmek insanlığın önündeki en önemli problemlerden biridir. Siz bütün bir ekosistemi, bütün özgürlük sistemini yok eden bir tekel olarak, bir yığın olarak karşımızda duruyorsunuz.

Asla denetlenmeyi kabul etmiyorsunuz, asla paylaşmayı kabul etmiyorsunuz, adil olmayı kabul etmiyorsunuz. Siz, insanlığın karşısındaki en büyük sorunsunuz.”

‘Algoritma değişikliklerinden sonra trafik dalgalanması çok doğal’

Komisyon Başkanı Yayman’ın Google aramada çıkan sonuçlarda öncelik sırasına müdahale edilip edilmemesiyle ilgili sorusuna Sobacı şöyle yanıt verdi: “Hayır. Yani bizim çalışma biçimimiz buna uygun değil, biz böyle bir şey yapmıyoruz, yapmayacağız. Algoritma değişikliklerinden sonra trafik dalgalanması çok doğal bir süreç. Bu oluyor ve zamanla tekrar yerine oturuyor, şu anda da geldiğimiz nokta o.”