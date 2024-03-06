Google 'kalite' için harekete geçti: 'Çöp içerikler' filtrelenecek

Google, arama hizmetinin algoritmasını değiştirdi. Artık yapay zekanın ürettiği kopya ve aynı zamanda düşük kaliteli içerikler filtrelenecek.

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Google, son zamanlarda arama algoritmasının kalitesizleşmesi gerekçesiyle yoğun eleştiri alıyor. Çoğu kullanıcı farklı alternatifler bulmaya başladı bile.

Webtekno’nun haberine göre durumun farkında olan Google algoritma değişikliğine gitti. Amaç ‘gerçek’ içeriklerin ön planda gösterilmesini sağlamak.

Yeni algoritmayla kalitesiz içerikler daha iyi tespit edilecek ve daha alt sıralara gönderilecek.

Özellikle yapay zekanın ürettiği içerikler, artık geri plana gönderilecek. Bu sayede üzerine emek verilmiş ve gerçekten kullanıcı faydası gözeten içeriklerin ilk sıralara çıkarılması amaçlanıyor.

Çöp içeriklere yer yok

Google’a göre yeni algoritma, yapay zekanın ürettiği içeriklerin ilk sıralarda gösterilmesini yüzde 40 azaltacak.

Artık bir internet sitesinde yayımlanan üçüncü taraf kalitesiz içerikler, spam filtrelerine takılmaya başlayacak.

Ayrıca geliştiricilerin, süresi dolmuş alan adlarını yeniden aktifleştirmeleri ve sırf ön plana çıkmak için içerik üretmeleri de fayda sağlamayacak.

Google, bu tür içerikler için de filtre uygulayacak ve ön sıralara çıkartmayacak.