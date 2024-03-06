Diken

Yaramazlara biraz batar!

Google 'kalite' için harekete geçti: 'Çöp içerikler' filtrelenecek

Google, arama hizmetinin algoritmasını değiştirdi. Artık yapay zekanın ürettiği kopya ve aynı zamanda düşük kaliteli içerikler filtrelenecek.

Fotoğraf: AA

Google, son zamanlarda arama algoritmasının kalitesizleşmesi gerekçesiyle yoğun eleştiri alıyor. Çoğu kullanıcı farklı alternatifler bulmaya başladı bile.


Webtekno’nun haberine göre durumun farkında olan Google algoritma değişikliğine gitti. Amaç ‘gerçek’ içeriklerin ön planda gösterilmesini sağlamak.

Yeni algoritmayla kalitesiz içerikler daha iyi tespit edilecek ve daha alt sıralara gönderilecek.

Özellikle yapay zekanın ürettiği içerikler, artık geri plana gönderilecek. Bu sayede üzerine emek verilmiş ve gerçekten kullanıcı faydası gözeten içeriklerin ilk sıralara çıkarılması amaçlanıyor.

Çöp içeriklere yer yok

Google’a göre yeni algoritma, yapay zekanın ürettiği içeriklerin ilk sıralarda gösterilmesini yüzde 40 azaltacak.

Artık bir internet sitesinde yayımlanan üçüncü taraf kalitesiz içerikler, spam filtrelerine takılmaya başlayacak.

Ayrıca geliştiricilerin, süresi dolmuş alan adlarını yeniden aktifleştirmeleri ve sırf ön plana çıkmak için içerik üretmeleri de fayda sağlamayacak.

Google, bu tür içerikler için de filtre uygulayacak ve ön sıralara çıkartmayacak.

Google arama motoru ilk kez büyük bir darbe alabilir

SON HABERLER

Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı

Türkiye Kupası’nda son dakikaları gergin geçen maçın sonunda Fenerbahçe’nin hocası Jose Mourinho, Galatasaray’ın hocası Okan Buruk’un burnunu sıktı.

Boykot sitesi ikinci kez geri geldi

CHP’nin boykot listesinin paylaşıldığı ‘boykotyap.com’ ve ‘boykotyap.net’in erişime engellenmesinin ardından üçüncü adres duyuruldu: ‘boykotyap.org’