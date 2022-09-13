MEB, öğretmeni yalanladı: Bakanlığımız aleyhine kara propaganda

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer’in atama mağduru bir öğretmene “Ağlama” dediği yönündeki haberleri yalanladı.

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) mağduru öğretmenlerin Twitter kampanyası sonrası dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Özer’le görüşen bir öğretmenin aktardığına göre bakan, “Düşük puanlılar atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” dedi.

Sözler sosyal medyada büyük tepki toplarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında dünden beri açıklama beklediğini yazmıştı.

MEB’in sitesinde yayımlanan basın açıklamasında ‘sözlerin bağlamından koparılarak sosyal medyada çarpıtıldığı’ iddia edildi. Daha sonraysa bakanın ‘öyle bir söz söylemediği’ öne sürüldü.

Haberler, ‘bakanlık aleyhine ara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki iddiaları’ olarak nitelendi.