Bakanlar Kılıçdaroğlu’nu bezdirdi, Erdoğan’dan açıklama bekliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in atanamayan bir öğretmene verdiği yanıt üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek bakanları eleştirdi: “Ekonomistin gözleri ışıldar. Eğitimcisi öğretmene ağlak der. Diğeri zaten fotoroman… “

Fotoğraf: Diken/AA-Twitter

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) mağduru öğretmenlerin Twitter kampanyası sonrası dün Erdoğan ve Bakan Özer’le görüşen bir öğretmenin aktardığına göre Bakan Özer, “Düşük puanlılar atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” dedi.

Sözler sosyal medyada büyük tepki toplarken CHP lideri, Twitter paylaşımında dünden beri açıklama beklediğini yazdı.

Kılıçdaroğlu, şunları dedi: “Erdoğan sen bunları sayıyla mı buldun? Hepsi birbirinden beter bunların. Ekonomistin gözleri ışıldar. Eğitimcisi öğretmene ağlak der. Diğeri zaten fotoroman…”