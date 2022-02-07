McDonald’s patates sıkıntısında

Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald’s tedarik sıkıntılarındaki aksama nedeniyle Asya ülkelerinde patates sıkıntısı çekiyor.

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Asya’daki McDonald’s restoranları patates kızartması için büyük ölçüde Kuzey Amerika’dan yapılan ithalata bağımlı.

Tayvan’da ocakta kızartma patates satışını geçici olarak durduran McDonald’s, Endonezya’da da bu ay itibariyle büyük boy patates kızartmasını menüden çıkardığını açıkladı. Şirket karara gerekçe olarak elindeki patatesin sınırlı olmasını gösterdi.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Kanada’daki seller ve toprak kaymaları nedeniyle Japonya’daki restoranlarda da patates satışına sınırlama getirilmişti.