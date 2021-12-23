Görüntüler viral olmuştu: McDonald’s egzersiz bisikletlerinin nedeni anlaşıldı

Çin’de fast food zinciri McDonald’s restoranlarında bir yandan hamburger yiyip bir yandan egzersiz bisikletinin pedallarını çeviren müşterilerin sırrı anlaşıldı.

Foroğraf: McDonald’s China

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler viral olmuş, kullanıcılar McDonalds’da bir yandan yemek yerken bir yandan bisiklete binmenin anlamsızlığına dikkat çekmişti.

Yemek masasıyla birlikte yere monte edilen bisiklet sayesinde isteyenler bir yandan bol kalorili yemeklerini yerken diğer yandan da spor yapabiliyordu.

Ancak McDonald’s yaptığı açıklamayla olayı aydınlattı: Amaç spor değil.

Açıklamada ‘yeşil şarj bisikleti‘nin Çin’de iki farklı yerde test edilen bir restoran deneyimi olduğu, müşterileri daha çevre dostu davranışlara teşvik etmek için uygulandığı ifade edildi.

Geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen bisikletlerin cep telefonu gibi günlük kullanılan elektronik cihazlara enerji sağlamak için elektrik ürettiği belirtildi.

Müşterilerden gelen geri dönüşlere göre yeşil bisikletin Çin’de daha fazla yere kurulması planlanıyor.