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Yaramazlara biraz batar!

McDonald’s’ın eski CEO’su 105 milyon dolarlık tazminatını iade edecek

Fast food zinciri McDonald’s’ın eski CEO’su Steve Easterbook (54), işyerindeki çalışanlarla ilişki yaşadığı konusunda yalan söylediği gerekçesiyle açılan davada varılan anlaşma sonucunda aldığı 105 milyon dolarlık tazminatı iade edecek.

Fotoğraf: entrepreneurnews.co.uk

Temmuz 2019’da Easterbrook’un üç çalışanla ilişkisi olduğu, işyerindeki e-postasından ‘özel’ fotolar yolladığına dair şirket yönetimine bir bilgi aktarılmış onun üzerine inceleme başlatılmıştı.


Britanyalı Easterbrook bir çalışanla ilişkisi olduğunu kabul etmişti. Kasım 2019’da, bu nedenle son verilmiş, şirketin kurallarına aykırı davrandığını açıklamıştı. Easterbrook, şirketin değerlerine aykırı davrandığı için özür dilemişti.

Easterbrook, işten ayrıldıktan sonra süren incelemede onun iki çalışanla daha ilişki yaşadığı ve bunun gizlediği ortaya çıkmıştı.

McDonald’s yönetimi, “Bunu bilseydik milyonlarca dolarlık tazminat almasını onaylamazdık” diyerek dava açmıştı. Şirket yönetimi, mahkemede, Easterbrook’un daha yüksek miktarda tazminat alabilmek için yalan söylediğini ifade etmişti.

Dünkü duruşmada Easterbrook’un 2019’da aldığı tazminatı iade etmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

McDonald’s Başkanı Enrique Hernandez Jr, Steve Easterbrook’un CEO olarak görevini suiistimal ettiğini vurgulayarak, “Bu anlaşmayla mahkeme sürecinin uzamasının önü kesildi ve biz bir sayfayı arkamızda bırakmış olduk” ifadelerini kullandı.

McDonald’s CEO’su çalışanlardan biriyle ilişki yaşadığı için işten çıkarıldı

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