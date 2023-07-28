MB rezervlerindeki artış hızı yavaşladı

Merkez Bankası’nın altın dahil brüt rezervleri 21 Temmuz itibarıyla 0,5 milyar dolar artarak 113,6 milyar dolara yükseldi. Böylece rezervlerde seçimden bu yana yaşanan artışın hızı yavaşlamış oldu.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs sonrası serbest bırakılmıştı. MB, 5 Haziran’dan sonra 20 milyar dolardan fazla net alım yaparak rezervlerini artırmıştı. Ancak artış hızı geçen hafta yavaşladı.

Ekonomi gazetesinden Ali Orhan Yalçınkaya’ya göre 14 Temmuz haftasında 113,1 milyar dolar olan MB’nin altın dahil brüt rezervleri 21 Temmuz itibariyle 0,5 milyar dolar artarak 113,6 milyar dolara yükseldi. Böylece yılın başından bu yana rezervlerdeki gerileme 15,2 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası’nın (MB) eski başekonomisti Hakan Kara, 5 Haziran’dan itibaren 20 milyar dolarlık net alım yapan MB’nin geçen hafta yeniden net satışa döndüğünü yazmıştı.