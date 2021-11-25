MB başkanı, BDDK ve banka yöneticileriyle buluştu

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve banka genel müdürleriyle görüştü.

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Türk Lirası’nda yaşanan sert kayıpların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MB Başkanı Kavcıoğlu ile iki gün önce Ankara’da bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin detay paylaşılmamıştı.

BloombergHT’nin aktardığına göre Kavcıoğlu, toplantı sonrası özetle şunları söyledi:

* Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu. Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. BDDK Başkanımız toplantıdaydı. Zaten biz normalde iletişim halindeyiz. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye’de ve dünyada en başarılı sektör olarak çalışmalarını sürdürüyor.

* Genel değerlendirmeler her zaman olduğu gibi Türkiye’nin ekonomik gelişmeleri, bankacılık sektörü ile ilgili yeni bir yıla giriyoruz, durum değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK’dan karşılıklı görüş alışverişleri oldu. Her zaman olduğu gibi, değişik bir şey yok.

* Bu toplantılar daha önceden ayrılan toplantılar. Olağanüstü bir toplantı değil onu ifade edeyim. Daha sonra da yapacağımız toplantılardan bir tanesi.