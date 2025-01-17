MB anketi: Beklenti enflasyonda düştü, dolarda yükseldi

Merkez Bankası (MB) anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi düşerken, dolar tahmini yükseldi.

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MB ocağa ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayınladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi her ay 54’ü finansal sektör, 18’si reel sektörden oluşan 72 katılımcıyla yapılıyor.

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 45,3’ten yüzde 27,05’e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE tahmini yüzde 27,07’den yüzde 25,38, 24 ay sonrası tahminse yüzde 18,47’den yüzde 17,72’ye geriledi. Ankette ocak enflasyon tahmini yüzde 4,07 oldu.

Ankette yıl sonu dolar/lira tahmini 35,3’ten 43,02’ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL öngörüsüyse 43,22’den 43,81’e çıktı.

Faiz tahmini düştü

Ankette üç ay sonrası için politika faizi tahmini yüzde 43,50’den yüzde 40,91’e indi. 12 ay sonrası için politika faizi öngörüsü yüzde 30,88’den yüzde 29,14’e geriledi.

Faizin bu ay sonu yüzde 45 olması bekleniyor. Bu da yüzde 47,5 seviyesinde olan politika faizinde 2,5 puanlık indirime işaret ediyor.

Büyüme tahmini yükseldi

Ankette yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3’ten yüzde 3,1’e yükseldi. Gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsüyse yüzde 3,1’den yüzde 3,9’a çıktı.