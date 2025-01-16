BoFA'dan üç ay vadeli işlemlerde lira alma tavsiyesi

ABD’li Bank of America (BoFA) stratejistleri, üç ay vadeli işlemlerde liranın avro ve dolar sepetine karşı alınmasını tavsiye etti.

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CNBC-e‘nin aktardığına göre BoFA, güçlü ABD doları verilerine rağmen gelişmekte olan piyasalarda carry trade işlemleri için kapının açık olduğunu belirtti.

Yatırımcıların, düşük faizli para birimlerinden borç alarak daha yüksek faizli para birimlerine yatırım yapmasına ‘carry trade’ deniyor.

Banka yıl sonunda politika faizini yüzde 30 ve enflasyonu yüzde 25 bekliyor.

2026 için enflasyon tahminiyse yüzde 16.