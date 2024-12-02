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Yaramazlara biraz batar!

BofA, Türk bankaları için hedef yükseltti

Bank of America (BofA), Türk bankalarında hedef fiyatları yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg‘in aktardığına göre Bank of America, araştırma analisti David Taranto imzalı 2 Aralık tarihli bir not yayınladı.


BofA yeni analizinde Türk bankalarında takipteki alacakların yükseldiğine ancak bu riski dengeleyen unsurlar olduğuna işaret etti.

Söz konusu notta Türk bankalarının yeni varlık kalitesi döngüsünün erken aşamalarında olduğu vurgulandı. Ayrıca sektör için gelecekte yüksek takipteki alacakların söz konusu olabileceği ancak bu durumun yine de olumsuz olmadığı belirtildi.

Kârlılıkla ilgisi olan varlık kalitesinin likiditeyi baskılayıcı özelliği bulunmuyor.

Notta bireysel müşterilere yönelik takipteki alacakların kritik bir konu olduğu ve şirketler tarafınınsa şimdilik daha sağlam kaldığı açıklandı.

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