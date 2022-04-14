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Yaramazlara biraz batar!

Mastürbasyon yaparken yoğun bakımlık oldu: Nadir rastlanan bir klinik durum


İsviçre’de yaşayan bir genç adam, mastürbasyon yaparken fenalaşıp yoğun bakıma kaldırıldı.

Fotoğraf: New York Post/Science Direct

‘Radiology Case Reports’ dergisinin mayıs sayısında yer alan bir makalede bir ‘spontan pnömomediastinum’ vakası anlatıldı. ‘Mediasten (göğüs kafesinde yer alan akciğerlerin arkasında kalan bölüm) içinde hava bulunması’ olarak tarif edilen spontan pnömomediastinum nadiren görülen bir klinik durum. Genelde 20’li yaşlardaki erkeklerde görülüyor.


Makaleye göre İsviçre’nin, Winterthur kentinde yaşayan 20 yaşındaki bir genç, ‘kendisini fazlasıyla zorladığı’ mastürbasyon sırasında göğsünde büyük bir ağrı ve nefes darlığı hissederek Cantona Hastanesi’ne gitti. Röntgen sonrasında tanı konuldu ve yoğun bakıma alındı.

Akciğerden havanın sızarak göğüs kafesine dolduğu belirlenince oksijen takviyesi yapıldı. İlaç tedavisine de başlanan genç adam bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra üç gün serviste yattı ve sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Fotoğraf: Google

Kısa adı ‘SPM’ olan ‘spontan pnömomediastinum’u ‘travma, cerrahi veya diğer medikal işlemler olmaksızın mediasten içinde serbest hava bulunması’ olarak tanımlayan uzmanlar, çok ağır egzersiz, kusma ve şiddetli öksrüğün sebep olabildiğine dikkat çekiyor. Sigara içenler de risk altında.

SPM vakasıyla iligli bilimsel verileri ve çalışmalarının sonuçlarını makaleyle paylaşan Dr. Nikola Rajic and Dr. Christian Schandl, genç adamın ağır egzersiz yapmadığını ancak mastürbasyon yaptığını söylediğini aktardı.

Radilolgy Case Reports’u da yayımlayan, Hollanda merkezli Elsevier adlı şirketin, bilimsel ve tıbbi yayınlarından oluşan geniş bir bibliyografik veri tabanına erişim sağlayan web sitesi Science Direct’e göre genç İsviçreli, mastürbasyon nedeniyle SPM tanısı konulan ilk isim.

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