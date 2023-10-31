Mastodon’da konu belirleme ve takipçi ayırma özelliği

X’in rakiplerinden sosyal medya platformu Mastodon, yeni güncellemeyle özel listeler oluşturma, takipçilerini kategorilere ayırma ve bunları ana sayfa akışından kaldırma özelliğine sahip olacak.

Görsel: Mastodon

Sosyal medya platformu Mastodon son güncellemesiyle haberleri takip etmeyi kolaylaştırıyor. Yeni güncellemeyle artık listeler oluşturma ve takipçilerini belirli konulara göre ayırma özelliği var.

BloombergHT’den Hande Berktan’ın haberine göre platformun kurucusu Eugen Rochko, yenilikleri şöyle duyurdu: “Yeni güncelleme ile artık özel listeler oluşturma ve takipçilerinizi belirli konulara veya ilgi alanlarınıza göre kategorilere ayırma ve bunları ana sayfa akışınızdan kaldırma olanağına sahipsiniz. iOS ve web ekiplerimizin de yeni özellikler ve iyileştirmeler üzerinde sürekli çalıştığını söyleyebiliriz.”

Listelerin mobil uygulamasının App Store sürümüne ne zaman geleceğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Sosyal medya platformu, bu ay yaklaşık 2,1 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı.