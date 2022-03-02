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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19 tedbirleri gevşetildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedbirlerinde zorunlu maske ve HES kodu uygulamasının kaldırılmasını içeren gevşemeleri duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:


* Bugün kısıtlamalardan çok serbestlikten söz edeceğim.

* Şu an Türkiye’de salgın toplumsal hayatı eskisine göre çok az etkiliyor.

* Covid-19’la mücadele bundan sonra aşıyla verilecek. Aynı zamanda geliştirilmiş bir ilaç da var.

* Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar ortak mutabakatla alınmadı. Karşı çıkıp “Henüz erken” diyen bilim insanları da var.

* Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak artık şart değil.

* HES kodu kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak.

* Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

* Okullarda iki Covid-19 vakası çıkması halinde ‘sınıfların kapatılması’ şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir.

* Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı.

* Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8’inin hiçbir ek hastalığı yok.

* Turkovac aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz.

* (Müzik yasağı) Bilim kurulunun aldığı bir karar yok ama kalkar diye düşünüyorum.

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