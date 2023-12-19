Marvel, Jonathan Majors’u kovdu

ABD’li oyuncu Jonathan Majors, eski kız arkadaşı Grace Jabbari’ye saldırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulununca Marvel Stüdyoları oyuncuyla yolunu ayırdı.

Fotoğraf: Loki

‘Loki’ dizisinde Kang karakterini canlandıran ve gelecek iki ‘Avengers’ filmi başta olmak üzere Marvel evrenindeki yapımlarda karakterini tekrarlaması beklenen oyuncu, stüdyo tarafından kovuldu.

Majors, geçen martta sevgilisi İngiliz koreograf Grace Jabbari’ye saldırdığı gerekçesiyle mahkemelik olmuştu.

Mahkeme, bu süreçte bütün iddiaları reddedip karşı suçlamada bulunan Majors’u üçüncü dereceden saldırı ve ikinci dereceden ağır saldırıdan suçlu buldu.

Yargıç Michael Gaffey, oyuncunun cezasının 6 Şubat 2024’te belirleneceğini açıkladı. Bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan oyuncunun, şartlı tahliyesinin söz konusu olduğu bildirildi.

Oyuncunun suçlu bulunmasının ardından, Marvel Stüdyoları, Majors’la yollarını ayırma kararı aldı.

Loki dizisinde Kang karakterini canlandıran oyuncunun 2026 yılında ‘Avengers: The Kang Dynasty’ adlı çizgi romanın beyazperde uyarlamasında rol alacaktı.

Kang karakterini Majors yerine başka birinin canlandırıp canlandırmayacağıysa bilinmiyor.

Ne olmuştu?

Jabbari ile Majors, Marvel filmi ‘Ant Man and the Wasp: Quantumania’nın setinde tanışmış ve sevgili olmuştu.

İddiaya göre Jabbari’nin bir gün Majors’un telefonunda başka bir kadından gelen mesaj görmesi üzerine ikili arasında tartışma başlamış ve Majors kontrolünü kaybederek Jabbari’ye saldırmıştı.

Jabbari yaşananların ardından ertesi sabah polise giderek ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.