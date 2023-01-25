Marvel’ın patronu Kevin Feige: Süper kahramanlardan asla sıkılmayacağız

Marvel’in başkanı Kevin Feige, süper kahramanların çizgi romanlarda başlayan serüvenlerinin farklı film türlerine uyarlanabileceğini söyledi.

Marvel’ın bazı kahramanları: Kaptan Amerika, Kara Panter, Punisher, Örümcek Adam, Iron Man, Loki, Thor

Marvel patronu katıldığı bir podcast yayınında, izleyicinin çizgi roman kahramanlarını 80 yıldır zevkle takip ettiğini ve bu ilginin hiçbir zaman azalmayacağını söyledi. Feige, ilgiyi korumak için hikayelerin sinemanın farklı türleri aracılığıyla anlatılabileceğini belirtti.

Sinema dünyasından haberler veren prestijli dergi Variety’de yer alan habere göre, ‘The Movie Business’ (Film İşleri) adlı podcast yayınına çıkan Kevin Feige, ’22 yıldır Marvel Stüdyoları’nda olduğunu, çoğu çalışanında şirkette 10 yıldan uzun süredir çalıştığını‘ söyledikten sonra şöyle dedi: “İkinci yılımdan itibaren insanlar ‘Bu çizgi roman filmleri modası ne zaman bitecek’ sormaya başladı. Bu, Rüzgar Gibi Geçti filminden sonra, roman uyarlamalarının bitmesini beklemek gibi bir şey.”

‘Önemli olanın filmin hikayesi olduğunu’ söyleyen Feige, “1939 yılına dayanan zengin bir Marvel çizgi roman kataloğu var. Bu stüdyonun elinde çeşitli türlere uyarlamak için bekleyen sayısı hikaye demek” diye konuştu.