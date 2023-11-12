Marvel filmleri yine ertelendi: Yeni vizyon tarihleri

Disney, merakla beklenen Marvel filmlerinin vizyon tarihlerinde bir kez daha değişikliğe gitti.

Fotoğraf: Deadpool

Hollywood’daki senarist ve oyuncu grevinden etkilenen Disney, Haziran ayında filmlerinin bir kısmını ertelemişti.

Şirket, oyuncu grevinde geçici olarak anlaşma sağlanmasının ardından vizyon takviminde yeniden bir değişikliğe giderek, Marvel’ın hazırlıkları halen süren filmlerinin vizyon aralığını 2025’in sonuna doğru yaydı.

Buna göre güncel vizyon tarihleri şu şekilde:

Deadpool: 26 Temmuz 2024

Captain America: Brave New World: 14 Şubat 2025

Fantastic Four: 2 Mayıs 2025

Thunderbolts: 25 Temmuz 2025

Blade: 7 Kasım 2025

Disney, Marvel dışında ‘Mufasa: The Lion King’ filmini de 5 Temmuz 2024’ten 20 Aralık 2024’e erteledi.