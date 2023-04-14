Martta yağışlar geçen yıla göre yüzde 27 arttı

Martta yağışlar normale göre yüzde 56, önceki yılın martına göre de yüzde 27 arttı.

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Kış aylarında yeterince yağış alınamamasının ardından özellikle Marmara Bölgesi’ndeki barajlarda doluluk oranları çok düşük seviyelere gerilemişti. İSKİ verilerine göre ocak sonunda İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 28,85’e düşmüştü.

Martta yağışların artmasıyla birlikte nisan itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 44,96’ya kadar yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1991-2020 mart ortalaması milimetre cinsinden 61,2’ken, bu sayı 2023 martında yüzde 56 artışla 95,5’e yükseldi. 2022 martına göre artışsa yüzde 27.