Marmaris’te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Müdahale sürüyor.

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İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Sahil Güvenlik helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölgeyi deniz trafiğine kapatırken alevler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uygulama Oteli’ne sıçradı.