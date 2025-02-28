Marmara'da altın mercanlar ölüyor: Müsilajla mücadele için işbirliği çağrısı

İstanbul’da Tavşan Adası açıklarında yayılan müsilaj deniz dibindeki altın mercanları öldürüyor. Prof. Dr. Mustafa Sarı müsilajla mücadele için işbirliği çağrısı yaptı.

Görüntüler: Serço Ekşiyan

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, X’ten Tavşan Adası’nın 40 metre altından görüntüler paylaştı.

Görüntülerde müsilajın denizin dibindeki altın mercan dalına tutunduğu görülüyor.

Sarı’ya göre bu durum mercanın oksijen almasını engelleyip süre uzadığında öldürüyor.

Sarı, müsilajın üstesinden gelmek için işbirliğinin zorunlu olduğunu söyledi:

“Müsilaj hem denizin hem bizim hayatlarımızı beklediğimizden daha fazla etkileyecek. Gördüğünüz hayalet değil, altın mercanı kaplamış müsilaj! Oluştuğu günden beri, yüzeye çıkmadığı için yeterince ciddiye almadığımız müsilaj deniz dibindeki yaşamı çok boyutlu olarak etkiliyor.

Görüntüde yıllar önce üzerlerine çamur dökerek öldürdüğümüz mercan alanında hayata tutunabilmiş birkaç altın mercan (Savalia savaglia) var. Dibe çöken müsilaj hayalet gibi altın mercan dalına tutunarak onun oksijen almasını ve beslenmesini engelliyor. Eğer süre uzarsa ne yazık ki ölümlere neden oluyor.

Görüntü, 27 Şubat 2025 günü Prens Adaları’ndan birisi olan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ‘kesin korunacak hassas deniz alanı’ ilan edilen Tavşan Adası’nın 40 metre altından.

Lütfen harekete geçip denize ulaşan evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer atıkları bir an önce durduralım. Müsilaj hem denizin hem bizim hayatlarımızı beklediğimizden daha fazla etkileyecek. Müsilajın üstesinden gelmek için işbirliği zorunlu.“