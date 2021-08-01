Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak

Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 34-38, Yalova’da 30-32, Tekirdağ’da 31-32, Sakarya ve Kocaeli’nde 37-39, Kırklareli’nde 36-40, Edirne’de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.