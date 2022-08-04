Market zinciri koyu tonlardaki kremi hırsız alarmıyla sattığı için özür diledi

Britanyalı süper market zinciri Tesco bir mağazasında yüz kreminin koyu tonlarını hırsızlığı önlemek için güvenlik kutularında satarken açık tonlarında böyle bir önlem almamasına gelen tepki üzerine özür diledi.

Fotoğraf: Twitter

Londra’nın Osterley bölgesindeki şubede Garnier BB kremlerden yalnızca koyu tonlarında olanların kutulara konması üzerine bir müşteri fotoğrafını çekerek Tesco’dan açıklama talep etti.

Uygulamanın ırkçı olduğuna dikkat çeken Natalie Westgate’e Tesco’nun Twitter hesabından, ‘konuyu dm (direkt mesaj) üzerinden konuşmak istediklerini’ belirten bir yanıt geldi.

Westgate daha sonra şirketten gelen mesajları da Twitter hesabından paylaştı. Güvenlik etiketleriyle kimseyi küçük düşürmek gibi bir amacı olmadığını belirten Tesco yetkilisi “Mağazalarımızda son zamanlarda hırsızlığın yaşandığı ürünlerde güvenlik etiketi kullanabiliyor ve bu kararlar mağazadan mağazaya değişebiliyor. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” ifadelerini kullandı.