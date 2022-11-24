Marilyn Monroe’nun özel eşyası açık artırmada: Babasının, adını yanlış yazdığı kart da var

Marilyn Monroe’nun 175’ten fazla parça içeren özel eşyasından oluşan koleksiyon açık artırmaya çıkacak.

Ölümünün üzerinden 60 yıl geçmiş olsa da onunla ilgili her şey ilgi çekmeye devam ediyor. Babasının, ismini yanlış yazdığı kart bile.

Popüler kültür ikonuna ait 175 parçadan fazla eşya 17-18 Aralık tarihlerinde hem fiziksel hem çevrimiçi ortamda Julien’s ve TCM’nin düzenlediği ‘Iconlar & Idoller ve Hollywood’ müzayedesinde satılacak. Aralarında babası Charles Stanley Gifford’un yazdığı bir kart da var.

‘Geçmiş olsun’ kartında basılı olarak ‘Bu küçük geçmiş olsun notu, özellikle seni her gün düşündüğümü söylemek için geliyor’ yazıyor.

Altında babasının elle yazdığı ‘Stanley Gifford, Red Rock Dairy Farm, Hemet, Calif’ notu var. Kartın en dikkat çeken yanı babasının kızının sinema kariyerine başladıktan sonra seçtiği Marilyn adını ‘Marylyn’ şeklinde yanlış yazmış olması.

Bu kartın bir başka özelliği de ‘Monroe ve babasının aralarındaki diyaloğu gösteren tek belge olması.