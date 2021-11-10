Marie Antoinette’in bilekliği 8 milyon dolara satıldı

Fransız kraliçe Marie Antoinette’e ait bir çift elmas bileklik açık artırmayla 8 milyon doların (78,2 milyon lira) üzerinde alıcı buldu.

Fotoğraf: Reuters

Açık artırmayı düzenleyen Christie’s müzayede evi yetkilisi mücevherlerin 200 yıldır ailede durduğunu, telefonla açık artırmaya katılan alıcının kimliğinin gizli tutulduğunu söyledi.

‘Kraliçe Marie Antoinette’in bileklikleri’ yazılı mavi kadife bir kutuda saklanan mücevherlerin her biri üç sıra elmastan oluşuyor. Bileklerin üzerinde toplamda 112 elmas var.

Kraliçe kendisine atfedilen “Ekmek bulamıyorlasa pasta yesinler” sözüyle tanınıyor. Köylülerin yiyecek ekmek bulamadığının söylenmesi üzerine kraliçenin bu yanıtı verdiği öne sürülüyor.

Marie Antoinette, 1793’te giyotinle idam edilmişti.