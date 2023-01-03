Mardin’de boğayı işkenceyle öldüren kişi tahliye edildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde boğanın başına defalarca balyozla vurduğu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tutuklanan Mustafa Yaprak tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kırsal Hocaköy Mahallesi’nde, 28 Kasım 2022’de bir kasabın kesilecek boğayı, çuval geçirilen başına balyozla vurarak öldürdüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Kızıltepe başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince, hayvanın başına balyozla vuran Mustafa Yaprak’ın da aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alınmıştı.

AA’nın haberine göre Kızıltepe 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yaprak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar İbrahim, Abiddin, Rıdvan ve Muzaffer Bayram da avukatlarıyla duruşmada hazır bulundu.

Sanık Mustafa Yaprak, savunmasında tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek, beraat talep etti.

Mahkeme, sanık Mustafa Yaprak’ın ‘ceza infaz kurumunda tutuklu kaldığı süre, suçun mahiyeti, cezanın alt ve üst sınırı, delillerin toplanmış olması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması, yargılama sonucunda ceza alması durumunda dahi infaz süresini’ göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep baroları ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nin ‘suçtan zarar gören sıfatları bulunmaması’ gerekçesiyle davaya katılma taleplerini reddetti.

İddianamede sanıklar Mustafa Yaprak, İbrahim Bayram, Abiddin Bayram, Rıdvan Bayram ve Muzaffer Bayram hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında üç yıla kadar hapis cezası isteniyordu.