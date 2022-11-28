Mardin’de boğaya işkence: Üç kişi tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin, boğanın başına defalarca balyozla vurduğu anlara ilişkin işkence görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan beş şüpheliden üçü tutuklandı.
İlçenin kırsal Hocaköy Mahallesi’nde, kasaplık yapan bir kişinin keseceği boğayı, çuval geçirilen başına balyozla vurarak bayıltmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Kızıltepe başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hayvanın başına balyozla vuran Mustafa Y.’nin de aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Boğanın başına balyozla vuran Mustafa Y.’nin de aralarında bulunduğu üç şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA’nın aktardığına göre görüntülerdeki boğa daha sonra kesildi.