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Yaramazlara biraz batar!

Mardin’de adliye önünde kavga: Bir ölü, 11 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında adliye önünde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre Kızıltepe adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kavgada yaralanan 12 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan Yusuf Yüksek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan yedi kişiyi gözaltına aldı.

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