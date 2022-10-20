Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona’nın, 1986 Dünya Kupası finalinde giydiği forma ‘eve’ döndü.

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29 Haziran 1986’daki final maçında Arjantin’le karşılaşan Almanya’nın kaptanı Lothar Matthäus, ilk devre sonunda Maradona’yla forma değiştirmişti. Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Aztek Stadı’nda oynanan maçta Arjantin Almanya’yı 3-2 yenerek dünya şampiyonu olmuştu.

Matthäus, Kasım 2020’de ölen Maradona’nın yıllardır sakladığı 10 numaralı formasını Arjantin halkına hediye ettiğini açıklamıştı. Ağustos ayında Arjantin’in İspanya’nın başkenti Madrid’deki büyükelçiliğinde tören düzenlenmiş, forma bir süre Madrid’de sergilenmişti.

O gün Alman futbolcu, Maradona’nın formasını satıp kazanç sağlamayı hiç aklından geçirmediğini, formanın ait olduğu yere gitmesini arzu ettiğini söylemiş ve, ”Maradon’nın artık aramızda olmaması çok üzücü ama hep kalbimizde olacak” demişti.

Madrid’de sergilendiği müzeden teslim alınan forma, koleksiyoner Marcelo Ordás tarafından Arjantin Futbol Federasyonu’na ulaştırıdı.

Lothar Matthäus, Madrid’deki törende.

Federasyon video mesajla teşekkür etti: ”Arjantinliler adına dostumuz Lothar Matthäus’a teşekkür ediyoruz. Bu Almanya’nın Arjantin’in kaptanıyla arkadaş olan kaptanının hikayesi. Tüm arkadaşlar gibi ellerindeki en değerli şeyi formalarını değiştirmişler.”