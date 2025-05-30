Maorili sanatçının tartışmalı bayrak eseri 30 yıl sonra yine sergiden çıkarıldı

Yeni Zelanda bayrağı üzerine “Lütfen üzerimde yürüyün” yazılı ‘sanat eseri’ 30 yıl sonra sergilendiği galeriden tepkiler üzerine tekrar kaldırıldı.

Fotoğraf: Catherine Hubbard / Stuff

Sanatçı Diane Prince, 1995’te hükümetin Maorilerle ilgili (Yeni Zelanda’nın yerli halkı) toprak iadesi ve tazminat sınırları politikasına tepki göstermek için Yeni Zelanda bayrağının üzerine sprey boyayla “Lütfen üzerimde yürüyün” yazmıştı.

1995’te beş ay Auckland’da bir galeride sergilenmesi planlanan eser sadece 19 gün sonra halkın ve polisin tepkisiyle sergiden kaldırılmıştı.

Sanatçı ‘Flagging the Future (Geleceği Bayrakla İşaretlemek)‘ adlı esere ilişkin 2024’te şöyle demişti: “Yeni Zelanda bayrağına hiçbir bağlılık hissetmiyorum. Kendimi Yeni Zelandalı olarak tanımlamıyorum. Ben bir Maori’yim.”

Euronews‘ün haberine göre 30 yıl sonra yeniden sergilenen eser perşembe yine galeriden kaldırıldı.

Serginin başında eseri savunan The Suter Galeri gerekçeyi ‘saygılı tartışma sınırlarını aşan söylemlerdeki ani yükseliş’ olarak açıkladı.

Açıklamada kararın eserin ya da sanatçının niyetine dair bir yargı olmadığı vurgulandı.

Prince 1995’te eserinin polisin müdahale tehdidiyle kaldırıldığını söylemişti. Ancak bu kez polisle ilgili herhangi bir baskıdan söz etmedi.

Yeni Zelanda’da bayrağın kamuya açık şekilde saygısızca tahrip edilmesi yasak. Bu davranış için 5 bin Yeni Zelanda dolarına kadar para cezası öngörülüyor. Ancak bu yasa çok nadiren uygulanıyor.

Bayrak bazıları için askeri hizmetle özdeşken, özellikle bazı Maoriler için toprak gaspının, kültürel kaybın ve kimlik silinmesinin sembolü olarak görülüyor.