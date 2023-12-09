Mansur Yavaş: Hayvanseverler sahipsiz köpeklerle ilgili sorumluluk almalı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sahipsiz köpeklerle ilgili hayvanseverlerin de sorumluluk alması gerektiğini söyledi: “Destek oluruz, sahiplensinler. Sahipsiz hayvan olmaz.”

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Keçiören’de iki gün önce sahipsiz köpekler bir çocuğa saldırmıştı. Hayati tehlikesi olan çocuğun Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi yoğun bakım bölümündeki tedavisi devam ediyor. Hastane önünde çocuğunu bekleyen baba Halil Yılmaz yetkililere çözüm bulması için seslenmişti: “Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Evlat acısı bu. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah’ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler.”

‘Sadece kısırlaştırmayla önünü almanın imkanı yok’

Bu olay hakkında konuşan Yavaş, Avrupa’da hiçbir ülkede sokakta sahipsiz hayvan görmediğini söyledi.

Yeni yaptıkları butik barınaklarda, maliyetini belediye olarak karşılamak kaydıyla hayvanseverlerin köpeklere gelip bakmalarını istediklerini belirten Yavaş, “Saygılıyım, hayvanseverlerin fikirlerine de saygılıyım ama o kadar çok popülasyon arttı ki Türkiye’de ilk defa kendi imkanları dışında kısırlaştırma ihalesi açan belediyeyiz. 13 klinikle anlaştık. Dişiler kısırlaştığında bir hafta kalması gerekiyor. Erkek olanlar hemen sokağa tekrar bırakılabiliyor ama bu popülasyonda bu şekilde sadece kısırlaştırmayla bunun önünü almanın imkanı yok” dedi.

Bir yandan kısırlaştırma işlemlerine devam edeceklerini diğer yandan sokaktaki sahipsiz köpekleri barınaklarda misafir edeceklerini bildiren Yavaş, “Eğer çok istiyorlarsa hayvanseverler onlar da elini taşın altına koysun. Destek oluruz, sahiplensinler. Sahipsiz hayvan olmaz” ifadelerini kullandı.

Yavaş, barınakların bu soruna çözüm olup olmayacağına yönelik soru üzerine şöyle dedi: “Bunu gönüllülere teslim edeceğim. Yani gerçekten sevenler gelsin, masraflarını biz karşılayalım, orada istedikleri gibi baksınlar ve ilgilensinler. Bu popülasyonla başka türlü baş etmek mümkün değil. Bunu daha önce söyledim. Muhalif çevreler çaresizliğini ilan etti. Bütün Türkiye aynı durumda, bütün büyük kentler aynı durumda. Gelin hep beraber toparlayalım bu işi. Sanıyorum bununla ilgili Meclis’ten de bir kanun çıkacak.”