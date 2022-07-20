Manolo Blahnik, Çin’deki ‘rakibi’ Manolo & Blahnik’e karşı hukuk savaşını kazandı

Ünlü ayakkabı markası Manolo Blahnik yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından Çin’de adını kullanarak satış yapabilecek.

Fotoğraf: Manolo Blahnik

Ünlü müşterileri ve ‘Sex and the City‘ dizisinde yan rollerden biri sayılabilecek kadar görünmesiyle tanınan lüks stilettoların yaratıcısı, Çin pazarında 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermiyordu.

Manolo & Blahnik adını ticari marka olarak tescil ettiren yerel iş insanı Fang Yuzhou, bu marka adı altında ayakkabı satıyordu.

Manolo Blahnik 2000’den bu yana adını dünyadaki en büyük tüketici pazarlarından biri olan Çin’de kullanabilmek için birkaç kez redle sonuçlanan başvuru yapmıştı.

İspanyol kurucusu Manolo Blahnik’in adını alan marka açıklamasında Çin’in en yüksek mahkemesinde kararın kesinleştiğini ve kazandıklarını duyurdu.

Daha önce üçüncü parti online satıcılar aracılığıyla satın alınabilen marka önümüzdeki yıl Çin’de satışlara başlamayı planlıyor.