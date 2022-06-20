Manisa’da su hattı kazı çalışmasında göçük: Bir işçi öldü

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde, sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Kayaaltı Mahallesi’nde hayvan sulama ve orman yangınlarına müdahale amaçlı oluşturulan gölete, su iletmek amacıyla oluşturulan kanalda kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi.

Göçükte üç işçi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasında Mehmet Gezici, (33) yaralı olarak göçük altından çıkarılarak Akhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gezici’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Göçük altındaki işçilerden İdris Akova’nın (62) ise cansız bedenine ulaşıldı.

Göçük altında olduğu belirtilen Celal Geyik’i (55) arama çalışmaları sürüyor.

Göçük altındaki iki işçinin kurtarılması için bölgeye iş makinelerinin yanı sıra AFAD ekipleri de takviye olarak sevk edildi.