Manisa’da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Okul kermesinde satışa sunulan yiyeceklerden tüketen bazı öğrencilerde daha sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

Bunun üzerine 38 öğrenci ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.

AA’nı haberine göre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kermeste satılan gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.