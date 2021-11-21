Manchester United’da Solskjaer dönemi sona erdi

İngiliz Premier Lig takımı Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer’in teknik direktörlük görevine son verdi. Karar, dün Watford karşısında alınan 4-1’lik yenilginin ardından geldi.

Fotoğraf: BBC

48 yaşındaki Norveçli teknik adamla Mart 2019’da üç yıllık anlaşma imzalayan ve temmuz ayında 2024 yılına kadar sözleşmesini uzatan Manchester United, son yedi Premier Lig maçında bir galibiyet alabildi. Sıralamada yedinci, lider Chelsea’nin 12 puan gerisinde olan takım, 24 Ekim’de Liverpool’a 5-0 yenildi, Manchester derbisinin oynandığı 6 Kasım’da ise Manchester City’ye 2-0 yenildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ole, Manchester United’da her zaman bir efsane olacak ve bu zor kararı aldığımız için üzgünüz. Son birkaç hafta hayal kırıklığı yaratsa da uzun vadeli başarının temellerini yeniden inşa etmek için son üç yılda yaptığı tüm çalışmaları gölgelememeli.”

Sezon sonuna kadar Michael Carrick’in takımın sorumluluğunu üstleneceği açıklandı.